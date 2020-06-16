Нукус, Узбекистан, , 11:21 — REGNUM Антимонопольный комитет Узбекистана назвал нецелесообразным создание государственного предприятия на рынке выращивания артемических кист в Аральском море, сообщили в пресс-службе ведомства.

В комитете прокомментировали проект постановления правительства, направленный на развитие охоты и обработки артемических кист в Муйнакском районе Каракалпакстана.

Специалисты считают, что во всех частях Аральского моря необходимо создать равные условия для всех хозяйствующих субъектов, а также оказать содействие в расширении их деятельности.

Отметим, согласно вышеуказанному проекту постановления правительства Узбекистана планируется создать государственное унитарное предприятие «Орол артемия саноат».

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