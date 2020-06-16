Москва, , 11:20 — REGNUM Каждый десятый житель РФ (10%) имеет дополнительный источник дохода. Среди жителей Москвы и Подмосковья — 7%, передает РИА Новости со ссылкой на исследование банка «Открытие».

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После снятия карантина большинство граждан (65%) займутся поисками подработку. Не планируют искать дополнительный заработок 15% опрошенных.

По мнению 75% респондентов, одобряют введение безусловного базового дохода. В первую очередь он поможет решить проблему бедности (43%). Размер безусловного дохода должен составлять 10−30 тыс. руб.

Исследование проведено 13−15 июня 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в России большинство жителей не откладывают деньги впрок.

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