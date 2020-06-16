Москва, , 11:14 — REGNUM Ограничительные меры и сокращение числа посетителей продовольственных рынков нанесли серьезный удар по мелким производителям продуктов питания. Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами представить до 1 июля 2020 года перечень дополнительных мер по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств. Одним из каналов реализации продукции фермеров могут стать крупные торговые сети.

По мнению члена федерального политсовета «Партии роста», управляющего партнёра К5 Инвестиционная группа Дмитрия Тарасова, пандемия привлекла внимание к проблеме, которая не решается уже несколько лет, но сейчас ситуация может измениться, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Торговые сети должны предложить универсальный договор для тех, кто хочет поставлять свою продукцию в магазины с возможностью выбора объема поставок, и исключая штрафные санкции. Если у фермера сыра хватит только на три магазина, не нужно навязывать ему десять, — считает Дмитрий Тарасов. — Должен соблюдаться принцип win-win, который основан на эффективной работе нескольких игроков и помощи друг другу. Формат «лавка в лавке» привлечет в сети любителей натурального и качественного питания, готовых заплатить больше, чем за массовый продукт. Соответственно, и доходы сетей могут вырасти на 5−7% за счет того, что люди начнут покупать больше продуктов, в том числе фермерских».

По мнению Тарасова, сегодня в регионах в сетевых магазинах трудно найти продукты местного производства от небольших предприятий: «Могу сказать на примере собственной козьей фермы. За 10 лет нам так и не удалось наладить надежные каналы сбыта и отношения с сетями. В основном нашими покупателями были и остаются друзья и знакомые. Фермерская продукция, несмотря на качество, неинтересна крупным игрокам. Все арендодатели хотят либо денег за полку, либо желают сдать площадь побольше и заключить контракт сразу на несколько лет».

Сети интересуют в первую очередь регулярные объемы и стандартно упакованный товар, но для небольших хозяйств это невыгодно. В европейских странах, где в сетевых магазинах под фермерские продукты отведено определённое количество мест, большую часть обязанностей по упаковке, хранению и доставке берут на себя кооперативы. Это выгодно сетям, которые получают более ритмичные поставки, и фермерам, у которых не болит голова, как продать свой товар.

«В нашей стране объединения фермеров пока развиты недостаточно, каждый пробивается в одиночку. Даже на продовольственных рынках продукция фермерских хозяйств сегодня составляет очень незначительную часть из-за сезонных колебаний объемов производства продукции и больших затрат на аренду, — отметил Тарасов. — Надеемся, что последствия пандемии сыграют положительную роль для установления более тесного сотрудничества фермеров и торговых сетей».