Москва, , 10:45 — REGNUM То, что Россия увеличила объём вложений в государственные облигации США на 80% — до 6,85 млрд долларов, с экономической точки зрения никакого значения не имеет, считает экономист Сергей Хестанов. Об этом он заявил 16 июня корреспонденту ИА REGNUM.

«Решение о сокращении российских вложений в американские ценные бумаги было принято давно и по сугубо политическим причинам, — заметил он. — И теперь увеличение на 80% произошло из-за того, что до этого вложения России в американские ценные бумаги снизились в десятки раз. То есть в любом случае эти 6,85 млрд ничтожно малы по сравнению с общим объёмом резервов свыше 500 млрд. Эти 6,8 млрд — это настолько мало, что с экономической точки зрения это никакого значения не имеет вообще. Более того, решения такого рода часто носят сугубо технический характер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина США, в апреле 2020 года Россия увеличила объём вложений в государственные облигации США на 80% — до 6,85 млрд.

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