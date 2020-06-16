Москва, 16 июня 2020, 10:39 — REGNUM Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение между московским АО «Авиазапчасть» и французской оппозиционной партией депутата Марин Ле Пен — «Ассоциация национальное объединение» (LAssociation Rassemblement national). По нему иностранный ответчик обязался в течение пяти дней с даты утверждения соглашения выплатить 1 млн евро по кредитному договору, а до 20 сентября 2020 года погасить ещё почти 390 тыс. евро процентов по нему. Также на оставшуюся часть долга, превышающую 8 млн евро, разработан график выплат вплоть до 20 декабря 2028 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
В основу спора лёг кредитный договор от 11 сентября 2014 года. Истец, который работает в сфере торговли, в рамках мирового соглашения отозвал «требование о досрочном погашении всей суммы кредита», а также отказался от взыскания штрафных санкций. В свою очередь ответчик — Ассоциация «Национальное объединение» обязалась за пять календарных дней с даты утверждения соглашения выплатить основную часть долга на счёт истца — 1 млн евро, выплатить до 20 сентября 2020 года договорные проценты за период с 16 сентября 2019 по 31 мая 2020 года в размере 389 891 евро, а также до 20 декабря 2028 года погасить оставшуюся часть долга по кредиту в размере 8 150 000 евро и договорные проценты.
Напомним, сумма, о которой идёт речь в деле, эквивалентна 640 млн рублей. Торговая компания получила право требования долга по договору переуступки. Кредитором же изначально выступал ООО «ПЧРБ Банк», оставшийся четыре года назад без лицензии.
Лидером «Национального объединения» выступает бывший кандидат на пост президента Франции Марин Ле Пен. Она выдвигала свою кандидатуру на высший пост в 2012 и 2017 годах. На 2020 год Ле Пен — депутат Национального собрания Франции.