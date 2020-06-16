Москва, , 10:39 — REGNUM Арбитраж Москвы утвердил мировое соглашение между московским АО «Авиазапчасть» и французской оппозиционной партией депутата Марин Ле Пен — «Ассоциация национальное объединение» (LAssociation Rassemblement national). По нему иностранный ответчик обязался в течение пяти дней с даты утверждения соглашения выплатить 1 млн евро по кредитному договору, а до 20 сентября 2020 года погасить ещё почти 390 тыс. евро процентов по нему. Также на оставшуюся часть долга, превышающую 8 млн евро, разработан график выплат вплоть до 20 декабря 2028 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В основу спора лёг кредитный договор от 11 сентября 2014 года. Истец, который работает в сфере торговли, в рамках мирового соглашения отозвал «требование о досрочном погашении всей суммы кредита», а также отказался от взыскания штрафных санкций. В свою очередь ответчик — Ассоциация «Национальное объединение» обязалась за пять календарных дней с даты утверждения соглашения выплатить основную часть долга на счёт истца — 1 млн евро, выплатить до 20 сентября 2020 года договорные проценты за период с 16 сентября 2019 по 31 мая 2020 года в размере 389 891 евро, а также до 20 декабря 2028 года погасить оставшуюся часть долга по кредиту в размере 8 150 000 евро и договорные проценты.

Напомним, сумма, о которой идёт речь в деле, эквивалентна 640 млн рублей. Торговая компания получила право требования долга по договору переуступки. Кредитором же изначально выступал ООО «ПЧРБ Банк», оставшийся четыре года назад без лицензии.