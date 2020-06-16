Москва, , 10:39 — REGNUM Законопроект, расширяющий применение патентного налогообложения, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня.

Предлагается привести виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться патентная система налогообложения, в соответствие с ОКВЭД2. При этом за счет разукрупнения подпункта 21 пункта 2 статьи З4643 Налогового кодекса «прочие услуги производственного характера» перечень видов предпринимательской деятельности на патентной системе расширяется.

Так, предусматривается увеличение ограничения по площади используемых в целях ведения предпринимательской деятельности на патентной системе объектов стационарной торговой сети, имеющих торговые залы — до 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, и по площади объектов организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей — до 150 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания. При этом субъектам РФ предоставляется право снижать указанные предельные размеры площади торгового зала (площади зала обслуживания посетителей).

Проектом федерального закона также предоставляется право налогоплательщикам по системе патента уменьшать сумму на страховые платежи (взносы) и пособия, начисленные за налоговый период.