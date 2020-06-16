Москва, , 10:36 — REGNUM После неоднозначной и преимущественно негативной динамики в первой половине дня 15 июня, нефть марки Brent развернулась и показала уверенный рост, затормозив на подходе к ключевому уровню $40 за баррель заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 16 июня, на утренних торгах котировки консолидируются под психологической отметкой, которая укреплена 200-дневной скользящей средней. Резкое облегчение на рынок нефти пришло на фоне повсеместного восстановления спроса на риск.

Накануне американские фондовые площадки отыграли потери и вышли в плюс, передав эстафету азиатским рынкам после того, как Федрезерв объявил о запуске программы покупок корпоративных облигаций на вторичном рынке.

В условиях, когда инвесторы обеспокоены возобновлением роста числа заболевших коронавирусом, подобные меры поддержки со стороны Центробанка особенно значимы для рынков, что и подтверждает их реакция.

Также на рынке черного золота усилилось беспокойство по поводу более существенного сокращения мирового предложения на фоне банкротства компаний из-за низких цен.

Так, последней сланцевой компанией США, объявившей о своем банкротстве, стала Extraction Oil & Gas, погрязшая в долгах. Подобные новости несколько сглаживают негатив со стороны падающего спроса в условиях продолжающейся пандемии.

Впрочем, несмотря на недавний отскок, рынок нефти остается уязвимым на фоне разговоров о второй волне эпидемии коронавируса, которая рискует подорвать хрупкое восстановление спроса на энергоносители и отсрочить выход из кризиса.

В краткосрочной перспективе Brent необходимо преодолеть барьер $40 за баррель и подтвердить его пробой», — считает эксперт.

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