Москва, , 10:35 — REGNUM По итогам мая 2020 года объем продаж новых лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) в России составил 5229 экземпляров, что на 26% меньше, чем в мае 2019 года. Об этом 16 июня сообщается на сайте «Автостат Инфо».

По данным аналитиков, с января по май нынешнего года в России было реализовано 32 725 единиц легких коммерческих авто — на 14,4% меньше прошлогоднего уровня продаж.

Отмечается, что продажи новых коммерческих авто иностранных брендов сократились меньше, чем продажи отечественных машин данного сегмента.

Всего за отчётный месяц текущего года в России было продано 1696 экземпляров иномарок сегмента LCV, что на 23% меньше, чем в мае прошлого года. В России же за аналогичный период было реализовано 3533 единицы лёгких коммерческих авто (— 27,3%).

Что же касается периода январь-май, то за это время объём продаж иномарок на рынке LCV снизился на 11,4%, до 10 585 единиц. А продажи в сегменте российских коммерческих машин упали почти на 16%, до 22 140 ед.

Напомним, в апреле 2020 года на российском рынке продажи новых машин сегмента LCV составили 5154 единицы, а в марте нынешнего года они достигали отметки в 8188 экземпляров.

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