Москва, , 10:32 — REGNUM Рубль пытается отбить потери прошлой недели на фоне активных покупок ОФЗ и дорожающей нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Поддержку курсу оказывают ежедневные продажи валюты со стороны Центробанка, которые оцениваются примерно на 10 млрд рублей, а также конверсионные операции отечественных экспортеров в рамках налогового периода.

По предварительной оценке, сырьевым компаниям потребуется обменять порядка 200 млрд рублей к 25 июня для уплаты налога на добычу полезных ископаемых. Для сравнения в прошлом месяце эта сумма была почти в два раза меньше — 110 млрд.

19 июня состоится заседание совета директоров Банка России, где, как ожидается, регулятор сократит ключевую ставку на 50−100 б. п. Учитывая проблемы в экономике и необходимость стимулирования бизнес-процессов в стране, сохраняются шансы на дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики в обозримом будущем.

В связи с чем спрос на ОФЗ со стороны иностранцев, которые ищут защиты от инфляции, сохранится, что окажет позитивное влияние на курс.

На рынке присутствуют определенные опасения касаемо второй волны коронавируса в связи с сообщениями о росте числа инфицированных в Китае и регионах США, где успели отменить карантин.

Тем не менее, позитивные факторы и надежды инвесторов на скорое начало восстановительных процессов в глобальной экономике пока перевешивают.

В отсутствии свежего негатива ожидаем укрепления курса до отметки в 69,15 руб. за доллар», — считает эксперт.

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