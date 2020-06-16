Михайловска, Алтайский край, , 10:26 — REGNUM В Алтайском крае, где из-за необычно ранней весны почти на месяц раньше поспела клубника, случился ажиотаж. Как сообщает «Вести-Алтай», в Михайловском районе, где расположены знаменитые клубничные поля предприятия «Горизонт», сезон сбора ягод, обычно длившийся около двух недель, завершили за два дня.

Сбор земляники на Алтае Цитата из видео

«Сорвали даже зелёную ягоду! Такой ажиотаж на михайловских плантациях наблюдали впервые за 27 лет», — отмечает очевидцы. За день здесь нарвали 10 тонн ягоды — это раз в 20 больше, чем обычно. Объяснение происходящему не нашел даже руководитель сельхозпредприятия «Горизонт» Виктор Дафт:

«Три года назад 25% урожая осталось в поле, люди не собрали. А почему такой всплеск сегодня? Трудно сказать. 27 лет — и вот это первый год такое. Волос дыбом поднимается». Виктор Дафт не исключает, что ажиотажу способствовала эпидемия коронавируса — людям потребовались средства, для того чтобы выжить: на рынке перепродать ягоду можно в разы дороже.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 16 июня общее число положительных тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае составляет 2939, из-за них 72 добавились только за последние сутки.

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