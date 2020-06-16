Сеул, , 10:22 — REGNUM Ожидается, что Китай потеснит Южную Корею на мировом рынке телевизоров во втором квартале 2020 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на аналитическую компанию IHS Markit.

Согласно опубликованным данным, во втором квартале года объём поставок телевизоров составит 38,61 млн единиц, что на 17% меньше по сравнению с первым кварталом года.

Предполагается, что поставки южнокорейских компаний LG Electronics и Samsung Electronics сократятся на 23,8%, до 12,77 млн единиц, а общая доля на рынке — на 3%, до 33,1%.

Однако, объём поставок китайских компаний, напротив, увеличится до 15,14 млн единиц, а доля рынка — до 39,2%.