Москва, , 10:13 — REGNUM По итогам мая 2020 года Россия стала четвёртой среди европейских стран по количеству продаж новых легковушек. Об этом 16 июня сообщается на сайте агентства «Автостат».

По данным специалистов агентства, всего за отчётный период в России было реализовано около 57,5 тыс. экземпляров новых легковых машин (без учета машин сегмента LCV).

Первое место по продажам новых легковых машин в мае нынешнего года традиционно заняла Германия. Там было продано 168 148 машин, что на 49,5% меньше, чем год назад.

На втором месте разместилась Италия с результатом 99 711 проданных авто. Здесь падение продаж почти такое же — 49,6%. Тройку лидеров в данном рейтинге замыкает Франция. В мае текущего года автолюбители в этой стране приобрели 96 310 новых легковых машин, что на 50,3% меньше, чем в мае прошлого года.

На четвёртом месте в этом списке Россия, а на пятом — Испания (34 337 ед.; — 97,6%).

Напомним, с января по апрель текущего года на российском вторичном авторынке было перепродано 1 283 988 автомобилей — на 10,4% меньше, чем за такой же период год назад.

Читайте также: Названы регионы — лидеры в РФ по перепродажам авто сегмента LCV