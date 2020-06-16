Москва, , 10:17 — REGNUM Перечень сервисов для тестирования «регуляторных песочниц», запуск которых намечен на 2021 год, сформирован Министерством экономического развития РФ. Об этом пишут 16 июня «Известия», ссылаясь на подготовленный министерством законопроект.

В список включены сервис по защите абонентов сотовой связи от телефонных мошенников, «умный отель», система автономного вождения, грузоперевозки с помощью беспилотников, дистанционное заключение договора об оказании сотовых услуг и оказание врачебной помощи с помощью телемедицины.

По данным издания, в перечень вошли сервис по защите абонентов сотовой связи от телефонных мошенников, «умный отель», система автономного вождения, грузовые перевозки с помощью дронов, дистанционное заключение договора об оказании сотовых услуг, а также оказание врачебной помощи с помощью телемедицины.

Так, система «Голосовой Antifraud» создана для выявления звонков от мошенников и сбора их номеров в специальную базу. Данные предполагается передавать банкам, эксперимент рассчитан на два года.

Другая автоматизированная система обеспечит пребывание гостей в отелях без персонала. Компания «Яндекс» готовится эксплуатировать беспилотный транспорт и такси.

Как сообщало ИА REGNUM, «регуляторными песочницами» назвали специальные правовые режимы для бизнеса, предназначенные для тестирования инновационных товаров и услуг.

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