Москва, , 10:08 — REGNUM В мае на 64% снизилось число сделок на вторичном рынке жилья в Москве. Данные опубликовала 16 июня пресс-служба столичного управления Росреестра.

В мае 2020 года было заключено 3918 договоров — на 25% ниже апреля 2020 года (5196 сделок) и на 64% меньше, чем в мае 2019 года (11 тыс. сделок).

За пять месяцев в Москве оформили 43 204 соглашения на вторичном рынке недвижимости. Этот показатель на 29% ниже результата 2019 года, когда за аналогичный период заключили 61 055 сделок.

«В отличие от первичной недвижимости, на покупку вторички льготная программа кредитования не распространяется, а по текущим ставкам банков покупатели не торопятся брать кредит. Продавцы, в свою очередь, не спешат снижать цены на квартиры, занимая либо выжидательную позицию, либо вообще снимают свой лот с продажи», — прокомментировал ситуацию на рынке глава управления Игорь Майданов.