Санкт-Петербург, , 10:06 — REGNUM Пандемия коронавируса заставила 1 млн человек покинуть Петербург. Об этом заявил вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

По его словам, примерно такое количество людей уехало из города с начала эпидемии либо из-за потери работы, либо доходов.

«По нашим оценкам, уехало около миллиона человек. Притом что мы находимся в ситуации демографического провала. То есть у нас появилось много рабочих мест», — цитирует Елина «Деловой Петербург».

На его взгляд, в городе нужно развивать технологии взаимодействия — от формирования замысла постановки задач до их исполнения и контроля.

Заметим, по словам главы комитета по труду и занятости Дмитрия Чернейко, Смольный ожидает, что по завершении пандемии официально на бирже труда окажется около 144 тыс. безработных петербуржцев. На данный момент за пособием обратились уже 89 тыс. человек.

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