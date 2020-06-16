Калуга, 16 июня 2020, 12:41 — REGNUM С начала 2020 года сотрудниками «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» было выявлено девять фактов самовольного подключения к линиям электропередач. Электросетевой компании был нанесен ущерб в размере более 580 тысяч рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы. Об этом 16 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Александр Архипов.
От преступных действий страдает не только электросетевая компания, но и граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений происходят перепады напряжения в электросети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Кроме того, воровство электроэнергии напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения, в том числе социальных объектов.
В настоящее время энергетики располагают необходимым арсеналом технических средств, позволяющих обнаружить любые манипуляции недобросовестных потребителей со счётчиками и схемами подключения к сетям.
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