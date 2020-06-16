Калуга, 16 июня 2020, 12:41 — REGNUM С начала 2020 года сотрудниками «Россети Центр и Приволжье Калугаэнерго» было выявлено девять фактов самовольного подключения к линиям электропередач. Электросетевой компании был нанесен ущерб в размере более 580 тысяч рублей. Материалы направлены в правоохранительные органы. Об этом 16 июня сообщил корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель энергокомпании Александр Архипов.

Энергетики располагают техническими средствами, позволяющими обнаружить манипуляции со счётчиками.
Энергетики располагают техническими средствами, позволяющими обнаружить манипуляции со счётчиками.
Фото пресс-службы «Калугаэнерго»

От преступных действий страдает не только электросетевая компания, но и граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений происходят перепады напряжения в электросети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров. Кроме того, воровство электроэнергии напрямую влияет на качество и надежность электроснабжения, в том числе социальных объектов.

В настоящее время энергетики располагают необходимым арсеналом технических средств, позволяющих обнаружить любые манипуляции недобросовестных потребителей со счётчиками и схемами подключения к сетям.

«В случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к административной ответственности с выплатой штрафа. Сумма счета за украденную электроэнергию, как правило, в несколько раз превышает стоимость фактически потребленной электроэнергии. Самовольное подключение к сетям, а также безучётное использование электроэнергии влечёт административный штраф на граждан до 15 тыс. рублей и на организации — до 200 тыс. рублей. В случае, если сумма ущерба составляет более 250 тысяч рублей, ответственность за хищение электроэнергии может быть уголовной, которая предусматривает меру наказания в виде лишения свободы до пяти лет», — сказал Александр Архипов.

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