Сеул, , 09:51 — REGNUM 15 июня южнокорейские сотрудники военных баз США в Южной Корее, ранее отправленные в неоплачиваемый отпуск, вновь приступили к работе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Напомним, что с 1 апреля часть южнокорейских специалистов, работающих на военных базах США в Южной Корее, были отправлены в неоплачиваемый отпуск в связи с тем, сто Сеул и Вашингтон не смогли достигнуть договорённостей относительно совместных оборонных расходов.

Отмечается, что южнокорейские специалисты смогли вернуться к работе благодаря договорённости Вашингтона и Сеула о выделении южнокорейской стороной $200 млн на оплату труда 4000 человек.

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