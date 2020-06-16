Москва, , 09:49 — REGNUM Дилеры французского автопредприятия Renault в России приступили к продажам нового кроссовера Renault Kaptur. Об этом сообщили в пресс-центре компании.

Отмечается, что, новая модель доступна в трёх комплектациях (Life, Drive, Style), а также в ограниченной версии Edition One по цене от 1,02 млн рублей.

Kaptur в версии Life оснащён атмосферным мотором рабочим объёмом 1,4 литра и мощностью 114 «лошадей». Такой агрегат сочетается с 5-позиционной «механической трансмиссией и с передним приводом.

Данный кроссовер укомплектован дисками из легкого сплава размером 16 дюймов, дневными ходовыми огнями и задними фонарями со светодиодной матрицей. Кроме того, автопроизводитель снабдил модель системой бесключевого доступа в салон, центральным сдвижным подлокотником и информационно-развлекательным центром, который поддерживает Bluetooth.

В двух других более дорогостоящих комплектациях новая модель получила бензиновый турбированный мотор объёмом 1,3 л мощностью 150 л. с. от модели Arkana. Этот агрегат работает с вариатором и полным или передним приводом.

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в мае текущего года самым продаваемым в РФ автомобилем компании Renault стала модель Duster. За отчётный месяц дилерам Renault удалось реализовать 1470 таких моделей.

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