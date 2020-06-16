Москва, , 09:06 — REGNUM Министр энергетики России Александр Новак предложил увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газ с 30 до 60 процентов от стоимости переоборудования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо, направленное Новаком вице-премьеру Юрию Борисову.

Глава Минэнерго также предложил, чтобы еще 30% расходов выделил Газпром за счет маркетинговых программ своей «дочки» «Газпром газомоторное топливо» (основной поставщик газа для транспорта).

Таким образом, владельцам автомобиля останется заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ.

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В пресс-службе вице-премьера отметили, что правительство поддержало соответствующее предложение министра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что правительство России предпримет меры для развития парка газомоторных транспортных средств, в том числе увеличит предоставление соответствующих субсидий.

По его словам, в настоящее время на субсидии предусмотрено ежегодное выделение 2,5 млрд рублей до 2021 года, но уже рассматривается вопрос об их увеличении до 5 млрд ежегодно.

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