Вашингтон, , 09:05 — REGNUM Около $1 трлн планирует выделить администрация президента США Дональда Трампа на восстановление инфраструктуры страны. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Пакет помощи разрабатывает американское министерство транспорта. Средства в первую очередь пойдут на функционирование путей сообщения и мостов, а также на обеспечение мобильной связью пятого поколения 5G и широкополосным интернетом сельских районов США. Ранее Трамп предлагал направить на эти цели $2 трлн.

По данным агентства, возможно включение средств на восстановление инфраструктуры в очередной пакет помощи экономике, пострадавшей от пандемии коронавируса. Другой вариант предусматривает отдельный законопроект для выделения средств.

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