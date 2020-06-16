Уфа, , 08:21 — REGNUM В арбитраж Башкирии поступил банкротный иск к ООО «Бельский судостроительный завод», которое в разные годы было исполнителем по десяти госконтрактам, в том числе по ремонту судов службы речных переправ Уфы и техфлота «Камводпути». Иск начнут рассматривать 6 августа 2020 года. 15 июня дело приняли к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило от краснодарского ООО «Научно-производственная компания «Система» 10 июня 2020 года. Подробности спора и сумма претензий по этому делу пока неизвестны, но ранее та же компания пыталась взыскать с завода основной долг по договору подряда №56 от 11 декабря 2017 года в сумме 1,318 млн рублей и «пени за просрочку оплаты работ в размере 176 044 рублей».

По данным ЕГРЮЛ, завод-ответчик создан в декабре 2016 года в Благовещенском районе Башкирии. Уставный капитал — 100 тыс. рублей, средняя численность сотрудников на начало 2020 года — около 150 человек. Директор с февраля 2020 года — Елена Селезнева, владелец — ООО «Группа Промт» из Москвы (собственник 99% доли — Никита Шавва).

В разные годы завод был исполнителем по десяти госконтрактам на сумму 23,34 млн рублей. Среди заказчиков ремонтных работ были МУП «Служба речных переправ г. Уфы», ФБУ «Администрация «Камводпуть», ФГКУ «22 Отряд федеральной противопожарной службы по Республике Башкортостан».