Сеул, , 08:24 — REGNUM По состоянию на конец мая 2020 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составили $80,82 млрд, что на $2,74 млрд больше по сравнению с апрелем текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Известно, что в январе объём депозитов сократился на $4,46 млрд, однако вырос в феврале на $6,47 млрд, в марте — на $6,78 млрд, в апреле — на $2,89 млрд.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $1,92 млрд, в евро — на $680 млн, в юанях — на $80 млн.

Кроме того, объём депозитов юридических лиц увеличился на $2,96 млрд, а физических лиц, напротив, сократился на $220 млн.