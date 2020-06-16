Салехард, , 08:20 — REGNUM В аэропорту Салехарда появилась робот-официантка по имени Kiki. Она принимает заказы от клиентов как голосовые, так и через монитор, сообщает газета «Красный Север».

Kiki предлагает пять вкусов мороженого. Её владелец сообщил, что ямальская робот-официантка — первая, появившаяся в российском аэропорту.

В скором времени робот-официантка помимо мороженого будет продавать кофе. Предприниматель, её установивший, планирует также расширить предлагаемый роботом ассортимент лимонадом.