село Лобаново, , 08:16 — REGNUM В селе Лобаново Пермского района Прикамья введен в эксплуатацию новый мусоросортировочный комплекс. На площадке сортируют мусор, поступающий из Индустриального района Перми и части Пермского муниципального района, сообщает пресс-служба краевой администрации.

На станции твёрдые коммунальные отходы с помощью конвейера направляются на линию сортировки, где вручную осуществляется сортировка стекла, пластика, бумаги и полиэтилена, пригодных для вторичной переработки. Органические отходы, не являющиеся вторсырьем, планируют прессовать и отправлять для захоронения на полигон.

Проектная мощность мусоросортировочного комплекса составляет 20 тыс. тонн отходов в год. «Все знают, как долго разлагаются пластик, стекло, металлы и прочие фракции. Их доля в общем объеме мусора может достигать 50%. Поэтому крайне важно извлекать эти отходы, направлять на дальнейшую утилизацию и давать им новую жизнь в виде востребованной продукции», — отметила главный эколог ГУП «Теплоэнерго» Юлия Скопец.

Добавим, мусоросортировочный комплекс в Лобаново стал третьим на территории региона. Линии работают еще на полигонах в Березниках и Краснокамске.

Регион планирует до 2024 года построить четыре комплекса по сортировке и переработке отходов.

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