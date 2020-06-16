Хартум, , 08:15 — REGNUM Значительный прогресс был достигнут в ходе очередных трехсторонних переговоров между Суданом, Египтом и Эфиопией по строительству ГЭС «Возрождение» на эфиопской территории, 15 июня сообщает суданское министерство водных ресурсов.

Ранее распространилась информация о том, что переговоры «забуксовали» из-за позиции Египета, который собирался подать заявление по данному вопросу в Совет Безопасности ООН.

В итоге стороны договорились относительно первого этапа заполнения водохранилища объекта и долгосрочной эксплуатации плотины, а также в вопросах обмена данными, экологических инспекций и создания технического комитета по сотрудничеству. Отмечается, что переговоры продолжатся 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, строительстве ГЭС мощностью 6000 МВт на Голубом Ниле уже много лет является предметом споров между государствами региона. Судан и Египет считают строительство плотины в Эфиопии угрозой своим водным и энергетическим ресурсам.

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