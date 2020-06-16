Ульяновск, , 08:13 — REGNUM В Ульяновской области планируют увеличить размер единовременных выплат по «земским» программам для медицинских работников и разработать проект «Земский главный врач». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания с медработниками в Чердаклинском районе.

В ходе встречи глава региона Сергей Морозов акцентировал внимание на кадровом обеспечении медицинских учреждений. Для того чтобы привлечь квалифицированных работников, в Ульяновской области планируют приобрести за два года 150 служебных квартир.

«Для обеспечения кадровым составом отдаленных территорий, помимо действующих программ «Земский фельдшер», «Земский врач», до конца года мы рассмотрим создание проекта «Земский главный врач», а также повышение выплат по данным программам, что составит от 1 млн до 3 млн соответственно», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются с 2012 и 2018 года соответственно. В настоящее время они подразумевают единовременные выплаты по 1 млн рублей для молодых врачей и по 500 тыс. для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность.