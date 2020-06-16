Ульяновск, 16 июня 2020, 08:13 — REGNUM В Ульяновской области планируют увеличить размер единовременных выплат по «земским» программам для медицинских работников и разработать проект «Земский главный врач». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам совещания с медработниками в Чердаклинском районе.
В ходе встречи глава региона Сергей Морозов акцентировал внимание на кадровом обеспечении медицинских учреждений. Для того чтобы привлечь квалифицированных работников, в Ульяновской области планируют приобрести за два года 150 служебных квартир.
Как сообщало ИА REGNUM, программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» реализуются с 2012 и 2018 года соответственно. В настоящее время они подразумевают единовременные выплаты по 1 млн рублей для молодых врачей и по 500 тыс. для фельдшеров, которые переезжают в сельскую местность.