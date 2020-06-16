Берлин, , 08:08 — REGNUM На заводе баварского бренда BMW был собран последний экземпляр модели гибридного суперкара i8. Об этом сообщает издание BMWBLOG.

Последним авто модели стал родстер i8 с подключаемым электрическим модулем. Кузов машины окрашен в оттенок Portimao Blue. Это может быть единственным i8, который когда-либо был окрашен на заводе в этот оттенок.

Торжественный финал производства модели должен был состоятся ещё в апреле текущего года, но планы руководства автокомпании были пересмотрены из-за пандемии нового коронавируса.

За всё время производства i8 с конвейера сошло 20 500 таких авто. Стоит отметить, что с выхода первой модели и до появления последней её вариации, авто имело авангардный дизайн.

Данная гибридная модель являлась флагманом автопроизводителя с точки зрения количества технологий. Тем не менее прямая замена модели не запланирована.

Ранее стало известно, что BMW из-за жестких экологических требований к автомобилям в скором времени планирует прекратить продавать в Европе модели M2.

Читайте также: В России выросли цены на автомобили BMW