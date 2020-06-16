Чебоксары, , 07:34 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве МУП «Теплоэнерго», которое обеспечивало теплом 75% жителей Шумерли, вынесено решение по иску о привлечении к субсидиарной ответственности администрации города и МУП «Чувашгаз». Арбитражный суд республики отказал энергетикам в удовлетворении заявления — как и ранее газовикам, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Суд рассмотрел заявление конкурсного кредитора АО «Чувашская энергосбытовая компания» о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго». Общий размер задолженности на момент подачи иска заявитель оценил в 310,66 млн рублей.

«И о взыскании: с администрации города Шумерля денежные средства в размере 285 721 540 рублей; с администрации города Шумерля и государственного унитарного предприятия Чувашской Республики «Чувашгаз» в солидарном порядке денежные средства в размере 24 940 766 рублей 46 копеек», — говорится в сообщении.

11 июня Арбитражный суд Чувашии отказал энергетикам в удовлетворении заявления «в полном объёме».

Напомним, что в прошлом году суды отказали ООО «Газпром Межрегионгаз Чебоксары» в удовлетворении заявления о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей и администрации Шумерли по делу о банкротстве МУП «Теплоэнерго». Заявленный газовиками размер ответственности — около 280 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, решением Арбитражного суда Чувашии от 25 июля 2017 года МУП «Теплоэнерго» признано банкротом. Компания производила 75% потребляемой городом Шумерля тепловой энергии.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем «Теплоэнерго» является администрация Шумерли. Предприятие создано в 2004 году путём реорганизации МУП «Шумерлинские городские тепловые сети», уставный капитал составил 112 214 рублей.

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