Владивосток, , 07:14 — REGNUM Арбитражный суд Приморского края 4 августа 2020 года планирует приступить к рассмотрению иска ООО «Управляющая компания «ВостокУголь» и гендиректора ООО «Аллтек» Дмитрия Аги. Истцы оспаривают смену генерального директора в ООО «Порт «Вера», которое аффилировано с «ВостокУглём». Компания-ответчик занимается реализацией проекта по созданию угольного терминала в приморском порту, передаёт ИА REGNUM.

Иск «о признании недействительным решения единственного участника ООО «Порт «Вера» от 13.05.2020 г. о прекращении полномочий генерального директора ООО «Порт «Вера» Василенко Д.А. и о назначении на эту должность Диева Е. А», а также недействительным решения регистрирующего органа о внесении изменений в данные о директоре поступил 27 мая 2020 года. Помимо этого, истцы требуют признать директором Василенко, фактически восстановив того в должности.

И Евгений Диев, и Дмитрий Василенко участвуют в споре в качестве третьих лиц. В ходе процесса истцы попробовали ограничить полномочия нового директора, но суд отклонил соответствующее ходатайство о наложении запретительных обеспечительных мер. Среди требований в том числе была просьба запретить новому директору — Евгению Диеву «совершать сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Порт «Вера» и связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества ООО «Порт «Вера», или предусматривающие обязанность ООО «Порт «Вера» передавать имущество во временное владение и (или) пользование».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Порт «Вера» учреждено в декабре 2012 года для строительства. Его единственный владелец — ООО «Порт «Вера» Менеджмент», где 50% доли принадлежит ООО «УК «ВостокУголь» и 50% — ООО «Порт «Вера Холдинг».

Напомним, в начале мая 2020 года в загородной подмосковной усадьбе был найден мёртвым основной владелец группы «Аллтека» Дмитрий Босов. Угольные компании «Сибантрацит» и «ВостокУголь» входят в состав группы.

Спустя несколько недель после смерти Босова в арбитраже Москве началась борьба за 50% в ООО «Управляющая компания «ВостокУголь». Бывший акционер и бизнес-партнёр Босова — Александр Исаев оспаривает продажу половины доли компании.

Наследство миллиардера Босова: «ВостокУголь» делят со скандалом в суде