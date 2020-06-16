Чебоксары, 16 июня 2020, 06:46 — REGNUM В Чувашии Арбитражный суд республики прекратил производство по делу о признании банкротом холдинговой компании «Голицын», которая строила в Чебоксарах ледовый дворец на 7,5 тыс. мест и признана несостоятельной. Кредиторы и должник пришли к мировому соглашению, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
Суд вынес решение 10 июня. Согласно определению, утверждено мировое соглашение, заключенное между конкурным управляющим закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Голицын» и конкурсными кредиторами.
Уточняется, что мировое соглашение является сделкой, в совершении которой «имеется заинтересованность в продолжении работы предприятия-должника и восстановления его платежеспособности». Суд поясняет также, что продажа активов ЗАО «ХК «Голицын» даст «возможность на покрытие текущих платежей и налогов, а так же частичного, досрочного погашения по мировому соглашению, что является дополнительной гарантией, как дополнительные источники в исполнении обязательств».
Напомним, компания «Голицын» была признана несостоятельной (банкротом) в ноябре 2019 года.
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