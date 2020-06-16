Чебоксары, , 06:46 — REGNUM В Чувашии Арбитражный суд республики прекратил производство по делу о признании банкротом холдинговой компании «Голицын», которая строила в Чебоксарах ледовый дворец на 7,5 тыс. мест и признана несостоятельной. Кредиторы и должник пришли к мировому соглашению, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Суд вынес решение 10 июня. Согласно определению, утверждено мировое соглашение, заключенное между конкурным управляющим закрытого акционерного общества «Холдинговая компания «Голицын» и конкурсными кредиторами.

«Дата погашения по графику начинается через месяц после вступившего в законную силу судебного акта об утверждении мирового соглашения, пропорционально и равными долями, сроком на 36 месяцев (с учетом процентного соотношения размера требований кредиторов).

129 749 484 руб. 33 коп. / 36 месяцев = 3 604 152 руб. 34 коп. (ежемесячный платеж).

Должник имеет право досрочного погашения по своим обязательствам согласно мировому соглашению. Кредиторы пришли к соглашению, что погашение будет происходить одновременно с учетом процентов, штрафов и пеней», — отмечается, в частности, в документе.

Уточняется, что мировое соглашение является сделкой, в совершении которой «имеется заинтересованность в продолжении работы предприятия-должника и восстановления его платежеспособности». Суд поясняет также, что продажа активов ЗАО «ХК «Голицын» даст «возможность на покрытие текущих платежей и налогов, а так же частичного, досрочного погашения по мировому соглашению, что является дополнительной гарантией, как дополнительные источники в исполнении обязательств».

«По всем критериям и признакам предприятие попадает под приказ Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 23.08.2004 года как стратегически и социально значимое предприятие в сфере экономики (письмо Министерства строительства ЧР, Министерства экономического развития ЧР)», — говорится в документе.

Напомним, компания «Голицын» была признана несостоятельной (банкротом) в ноябре 2019 года.

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