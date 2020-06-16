Владивосток, , 06:15 — REGNUM Власти Приморья продают акции АО «Большой Уссурийский» и пять объектов недвижимости на электронной торговой площадке ООО «РТС-тендер», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Начальная цена пакета акций АО «Большой Уссурийский» — 222 480 000 рублей, дата начала приёма заявок на участие в торгах — 2 июня, окончания — 30 июня. Итоги торгов подведут 7 июля.

Также на торги выставлены три объекта недвижимости в Анучинском районе в селе Чернышевка, нежилое помещение в Хорольском районе в посёлке Ярославский и незавершённый объект в Лесозаводске.

Начальная цена на эти объекты не определена, приём заявок — 9 июня, окончание — 6 июля. Итоги подведут 14 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в рамках дела о банкротстве общества «Трест 5» на продажу повторно выставляют пакет акций банкротного «Чувашкредитпромбанка».