Якутск, 16 июня 2020, 05:52 — REGNUM В министерстве сельского хозяйства Якутии подвели итоги конкурсного отбора по предоставлению субсидий на развитие семейной фермы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.
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Было рассмотрено 60 заявок, к конкурсу допустили — 46 фермеров. Гранты получили 24 крестьянских фермерских хозяйств из 15 районов Якутии.
«Победители получат денежные гранты в размере от 2 до 15 млн рублей. Общая сумма грантов — 223 млн рублей», — добавили в минсельхозе республики.
Как сообщало ИА REGNUM, Счётная палата России выявила в работе Министерства сельского хозяйства, Росрыболовства и Россельхознадзора нарушения на общую сумму 900 млн рублей.