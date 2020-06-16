Пекин, , 05:03 — REGNUM Государственная сетевая корпорация Китая сообщила о намерении вложить 24,7 млрд юаней (около $3,48 млрд) в строительство новой инфраструктуры по всей стране в этом году, сообщает 15 июня агентство Синьхуа.

Средства в основном будут вложены в строительство центра больших данных, развитие промышленно интернета, сетей 5G, искусственного интеллекта и так далее, сообщили в компании. Компания также подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с четырьмя крупнейшими интернет-гигантами Китая, включая Huawei, Alibaba, Tencent и Baidu

Он также усилит сотрудничество с местными власти, предприятиями и исследовательскими институтами в рамках строительства новой цифровой инфраструктуры в энергетическом секторе. Китай, напомним, пообещал приложить дополнительные усилия по продвижению новой инфраструктуры, включая информационные сети нового поколения.