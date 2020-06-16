Хайкоу, Китай, , 04:55 — REGNUM Свободный торговый порт Хайнань на юнге Китая подписал 35 ключевых инвестиционных проектов, включая девять с участием иностранных инвестиций в рамках кампании по привлечению инвесторов, сообщает агентство Синьхуа.

В столице провинции городе Хайкоу состоялось выездная онлайн-церемония подписания проектов в субботу 13 июня. Общий объем проектов превысил 6,4 млрд юаней (около $903 млн). Они включают в себя строительство свободного торгового порта, промышленное развития и развитие общественных служб.

Французский энергетический гигант EDF был также среди участников проектов. 1 июня Китай выпустил мастер-план развития Свободного торгового порта Хайнань, целью которого является превращение всего острова Хайнань в свободный торговый порт глобального уровня влияния уже к середине века.