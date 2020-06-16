Пекин, , 04:19 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян призвал приложить все необходимые усилия во имя плодотворных результатов 127-й Кантонской ярмарки, которая пройдет в онлайн-формате, сообщает 16 июня агентство Синьхуа.

Ли, также являющийся членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая, сделал соответствующие заявления на виртуальной церемонии открытия ярмарки в Пекине. Он призвал приложить все возможные усилия для обеспечения безопасности промышленных цепочек и подержания стабильности во внешней торговле и инвестициях во имя взаимовыгодных результатов. Кроме того, Ли проинспектировал виртуальные выставочные залы участников выставки.

Церемония открытия выставки прошла онлайн в связи с пандемией нового коронавируса. Несмотря на это, в 127-й сессии кантонской выставки примут участие более 26 тыс. предприятий из Китая из из-за рубежа. Напомним, что 127-я сессия Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров (CIEF), известной также как Кантонская ярмарка, пройдёт с 15 по 24 июня.