Казань, , 03:39 — REGNUM В арбитраж Татарии поступил банкротный иск к ООО «ВолгаИнвестКапитал», которое по основному виду деятельности работает в сфере предоставления услуг в области добычи нефти и природного газа. Истцом в деле выступает ФНС России, а в качестве обоснования предъявлена задолженность свыше 161 млн рублей. Иск из-за недочётов оставили без движения до 15 июля 2020 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от налоговой службы поступило 5 июня 2020 года, а 10 июня его оставили без движения из-за того, что «к заявлению не приложены документы, указанные в заявлении в качестве приложения (кроме доверенностей на представителей и копии диплома)». На устранение недочётов заявителю дали месяц.

Основанием для обращения с иском стала задолженность в размере 161 288 432,47 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО создано в мае 2010 года. Его уставный капитал превышает 524 млн рублей, а среди дополнительных видов деятельности указана также добыча сырой нефти. Директор компании с 2018 года — Пётр Трофимов, единственный владелец с 2016 года — Виталий Венгер. Венгер имеет активы в Башкирии и Иркутской области. В «ВолгаИнвестКапитал» числятся порядка 13 сотрудников.