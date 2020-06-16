Киров, 16 июня 2020, 03:21 — REGNUM Арбитражный суд Кировской области отказал местной религиозной организации в признании «недействительным отказа в передаче в собственность здания концертно-выставочного зала органной музыки», который находится в Кирове. Спор за объект культурного наследия — Александровский костёл длился почти два года. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
12 июня 2020 года суд разместил результативную часть решения. В ней отмечается, что решение вступит в силу по истечению месяца со дня принятия, если не будет обжаловано. На обжалование истцу дан месяц. Помимо этого, с депозитного счёта арбитража АНО «Центр строительных экспертиз» из Москвы будет выплачено 272 100 рублей за проведение экспертизы и составлению экспертного заключения. АНО проводило судебную строительно-техническую и историко-искусствоведческую экспертизу.
Напомним, представители римско-католического прихода Пресвятого Сердца Иисуса ещё в ноябре 2018 года обратились в министерство имущественных отношений и инвестиционной политики области с требованием о передаче здания. До этого была сделана неудачная попытка получить часть помещений в безвозмездное пользование на 49 лет.
Здание 1914 года постройки общей площадью 387 кв. м относится к объектам культурного наследия с 2016 года. Оно расположено на улице Дерендяева, 46 в Кирове. На средства бюджета костёл отреставрировали и с 1993 года в нём работает концертно-выставочный зал органной музыки Вятской филармонии.