Вашингтон, , 01:57 — REGNUM В апреле текущего года Россия увеличила объем вложений в государственные облигации США на 80% — до $6,85 млрд, сообщается на сайте американского министерства финансов.

$4,014 миллиарда из этой суммы вложены долгосрочные ценные бумаги, а $2,84 млрд — в краткосрочные.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае стало известно, что по итогам марта по сравнению с февралем РФ сократила уровень вложений в ценные бумаги США в три раза — до $3,85 млрд.

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