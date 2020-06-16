Рига, , 00:25 — REGNUM Совокупная прибыль банков входящих в Латвийскую ассоциацию финансовой отрасли упала за I квартал 2020 года на 53,2%, до 24,97 млн евро, по сравнению с аналогичным периодом 2019, пишет портал Dienas Business.

Прибыль всего банковского сектора упала ещё больше, на 63,4% или на 42,5 млн евро, и за счёт понесённых в I квартале убытков составила всего 24,5 млн евро. Наибольшие убытки в разере 8,213 млн евро, понёс, контролируемый пулом американских инвесторов Citadele banka.

Банкиры объясняют результаты работы экономическим кризисом, вызванным COVID-19 и затронувшим их клиентов из буквально всех отраслей экономики, что заставило их сделать большие дополнительные накопления по кредитам.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии COVID-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. 7 мая режим ЧС в Латвии продлён до 9 июня с рядом смягчений. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране. В связи с чем правительство Латвии анонсировало различные программы помощи общим объемом 4 млрд евро.