Рига, , 00:25 — REGNUM Количество вакансий в I квартале 2020-го, по сравнению с ситуацией годом ранее, сократилось на 35,5%, или на 10 200 предложений, сообщило Центральное статистическое управление (ЦСУ), пишет портал lsm. lv .

В конце I квартала в Латвии насчитывалось 18 500 вакансий. Из них 7 900 в общественном секторе и 10 600 в частном. При этом число вакансий в общественном секторе за год выросло на 1,5%, а частном упало на 49,2%. Большее число вакансий в рижском районе — 12 500, меньше всего рабочие руки востребованы в Земгале — 700.

За этот же период времени число рабочих мест в Литве уменьшилось на 21,5%, в Эстонии на 25%.