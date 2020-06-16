Москва, , 07:10 — REGNUM Вузы Москвы присоединились к городской программе пилотного тестирования инноваций. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, на их базе пройдут испытания технологий в сферах образования, виртуальной реальности и благоустройства уличных территорий. Она отметила, что программа позволит протестировать разработчикам свои проекты в реальных условиях, оценить их жизнеспособность и потенциал. Вузы смогут первыми апробировать и внедрить новые технологии, создаваемые в городе.

В Московском политехническом университете и университете «Синергия» будут тестировать инновационные решения в области образования (EdTech), в том числе технологии виртуальной реальности (VR) и дистанционного обучения, а также проекты по обеспечению безопасности посетителей университета, инновационные методы профориентации и знакомства со специальностями будущего.

Московский государственный технологический университет «Станкин» протестирует проекты по цифровизации образовательных процессов, оборудование для изучения космоса, биотехнологий, информатики и робототехники, технологии послойного наращивания и синтеза объектов с помощью 3D-печати. На территории вуза протестируют новейшие разработки в области зонирования и ландшафтного дизайна, а также технологии виртуальной и дополненной реальности в учебном процессе и другие инновационные решения.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» подписал соглашения об участии в программе пилотного тестирования инноваций и проекте по обучению студентов на реальных бизнес-задачах Future Tech. На площадке университета заработают роботизированные кофейни, будут использовать технологии мониторинга микроклимата, системы очистки воздуха, дистанционного измерения температуры посетителей, дезинфицирующие устройства. НИУ ВШЭ также будет тестировать собственные разработки на других городских и коммерческих площадках.

В программе, оператором которой является Агентство инноваций Москвы, уже задействованы более 40 площадок.