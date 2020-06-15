Бишкек, , 22:42 — REGNUM В 2020 году Киргизия должна будет выплатить более 28 млрд сомов (свыше 25,9 млрд рублей) в рамках обязательств по государственному долгу. Об этом заявил депутат Умбеталы Кыдыралиев на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам, передает «Tazabek».

По словам народного избранника, из этой суммы выплаты по внешнедолговым обязательствам должны будут составить 16 млрд сомов (14,8 млрд рублей), а на выплаты по внутреннему госдолгу потребуется 12 млрд сомов (11,1 млрд рублей).

В ответ на это председатель нацбанка Толкунбек Абдыгулов сообщил, что финансовый регулятор уже три года готовится к пиковым выплатам и накопил $2,5 млрд (172,8 млрд рублей) резервов, которые продаст министерству финансов для выплат по внешнему долгу.

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