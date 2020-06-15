Пекин, , 22:41 — REGNUM Министерство финансов КНР объявило о заимствованиях с помощью государственных облигаций на сумму 100 млрд юаней (более 14 млрд долларов) для борьбы с коронавирусной инфекцией. Как со ссылкой на ведомство сообщает 15 июня Синьхуа, это требуется для выравнивания баланса между мероприятиями противоэпидемического форс-мажора и интересами социально-экономического развития страны.

Выпуск облигаций планируется в два тиража — по 50 млрд юаней сроком на 5 и 7 лет. Первые ценные бумаги поступят в продажу в ближайшие дни — 23 июня. В Пекине также уже объявлено о более активной и эффективной фискальной политике в текущем году в связи с эпидемией. Для этого установлена повышенная планка бюджетного дефицита в 3,6%, а также принято решение о распространении государственных облигаций на общую сумму в 1 трлн юаней.