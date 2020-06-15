Ашхабад, , 22:39 — REGNUM Вице-премьер-министр Мыратгелди Мередов доложил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову о ситуации с топливно-энергетическим комплексом страны и продвижением инвестпроектов в рамках Программы развития нефтегазовой промышленности до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер выслушал отчет и отметил, что госконцерна «Туркменнефть» имеются возможности для эффективного взаимодействия с зарубежными партнерами в области внедрения современных технологий, которые могли бы поспособствовать повышению объемов добычи нефти.

Бердымухамедов поручил заместителю главы правительства усилить работу по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый комплекс, а также активнее изучать опыт ведущих энергетических компаний в области совершенствования системы управления отраслью.

Также президент Туркмении выразил крайнее недовольство главе госконцерна «Туркменгаз» Мураду Арчаеву из-за ненадлежащего выполнения им должностных обязанностей и ослабления контроля за деятельностью курируемых структур,

Бердымухамедов потребовал от Арчаева принять срочные меры для исправления ситуации и повышения эффективности работы предприятий «Туркменгаза».