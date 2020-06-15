Ашхабад, , 22:27 — REGNUM За неделю на торгах товарно-сырьевой биржи Туркмении заключено 37 контрактов на $10 млн 381 тысячу (717,5 млн рублей), передают туркменские СМИ сегодня, 15 июня.

Участие в торгах приняли предприниматели из России, Киргизии, Армении, Азербайджана, Афганистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Турции и Великобритании.

Иностранные бизнесмены приобрели бензин, авиатопливо, сжиженный газ, полиэтилен, махровые изделия, ковровые изделия и хлопчатобумажную пряжу.

Для нужд внутреннего рынка туркменские коммерсанты закупили местный полипропилен на общую сумму 2,2 млн манатов (43,5 млн рублей).