Красноярск, , 22:19 — REGNUM Лесные пожары в Красноярском крае являются одной из ключевых проблем в регионе. Ежегодно из-за них планета теряет несколько сотен тысяч гектаров тайги. Основной причиной этому служит глобальное потепление и промышленность региона, а также старая угольная система отопления.

Превышающие норму среднесуточные показатели температуры воздуха в прошлом году говорят о том, что в 2020 жителям Красноярска и близлежащих населенных пунктов вновь придется столкнуться с сильными лесными пожарами. Они прогнозируются уже на конец июня — на месяц раньше обычного.

Также Красноярск является городом с самым высоким уровнем загрязнения воздуха в России и во всем мире. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ со ссылкой на собственное исследование в 2018 году. Ключевыми причинами для загрязнения воздуха в регионе являются аномально высокая температура, вызванная все той же угольной системой отопления, и масштабными лесными пожарами.

Кроме того, на экологию города негативно влияют «грязные» отопительные ресурсы — в первую очередь уголь и большое количество производств, которые выделяют тепло. Все это приводит к таянию вечной мерзлоты, а данная проблема затрагивает не только Красноярск, но и весь край.

В мае из-за таяния мерзлоты в Норильске произошла разгерметизация резервуара на ТЭЦ-3. Ключевым фактором, по мнению многих экспертов, стало именно разрыхление почвы и подмыв опор подземными водами.

О проблемах с экологией в регионе свидетельствуют и другие факты. Например, река Енисей никогда не замерзает зимой вниз по течению вблизи Красноярска, и почти постоянный режим «черного неба» в городе.

Важность Красноярского края, почти полностью состоящего из лесных таежных массивов, невозможно переоценить. По словам экспертов, тайга является «легкими» планеты, и такое сильное сокращение ее площади может негативно отразиться на атмосфере всей Земли.

В настоящий момент Красноярск входит в национальную программу чистого воздуха, в рамках которой подразумевается газификация региона и снижение объемов выброса «вредных» веществ в атмосферу. По словам губернатора края Александра Усса, на реализацию программы потребуется около 120 млрд рублей, однако, по данным Минэнерго, улучшение воздуха в Красноярске и закрытие старых котельных намечено лишь к 2024 году. Сейчас же эксперты советуют горожанам дополнительно готовиться к летним лесным пожарам.