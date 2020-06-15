Пекин, , 21:42 — REGNUM Почти 25 млрд юаней (около 3,5 млрд долларов) собирается инвестировать в развитие сетевой инфраструктуры нового поколения 5G, центры big data, интернет и искусственный интеллект Китайская национальная корпорация электросетей (SGCC), сообщает 15 июня Синьхуа со ссылкой на специальное заявление компании.

Для этого SGCC подписала соглашения о стратегическом сотрудничестве с четырьмя основными крупнейшими игроками национального IT-рынка — компаниями Huawei, Alibaba, Tencent, Baidu. Также она намерена укрепить взаимодействие с местными властями, предприятиями и НИИ, занятыми в сфере цифровой инфраструктуры и энергетического сектора.

Данное решение полностью укладывается в решения недавней ежегодной сессии ВСНП. В представленном на ней докладе премьера госсовета КНР Ли Кэцяна о работе правительства особое внимание было уделено строительству сетей нового поколения, прежде всего технологии 5G.