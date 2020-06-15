Анкара, , 21:31 — REGNUM Ряд турецких компаний задолжали российскому Газпрому порядка $2 млрд и не спешат их возвращать. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о семи частных турецких компаниях, заключивших с российской госкорпорацией сделки на закупку природного газа по условиям «бери или плати». При этом в 2019 году данные компании отобрали менее 15% от согласованных объемов газа и не смогли выполнить свои платежные обязательства.

Сейчас эти турецкие компании ведут переговоры с Газпромом для того, чтобы урегулировать спор без судебных разбирательств. По всей видимости, к переговорам подключатся турецкие власти, так как частные компании не в состоянии оплатить долги.

Также издание выяснило, что некоторые турецкие банки уже открыли аккредитивы в пользу Газпрома на общую сумму около $600 млн.