Нью-Йорк, США, , 21:01 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали выходить из «красной зоны», в которой находились с начала торгов 15 июня.

Нью-йоркская фондовая биржа Arnoldius

К настоящему моменту индекс Nasdaq уже вышел в плюс, S&P 500 приблизился к уровню закрытия прошлой недели, однако Dow Jones пока в минусе.

Индекс Dow Jones опустился на 73,94 пункта (0,29%), до 25 531,60 пункта, индекс S&P 500 опустился на 1,21 пункта (0,04%), до 3040,10 пункта, индекс Nasdaq вырос на 61,95 пункта (0,65%), до 9650,76 пункта.

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