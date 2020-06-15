Лондон, , 20:34 — REGNUM Нефтяной рынок вышел из «красной зоны», в которой находился к середине торгов 15 июня, нефть Brent постепенно возвращается к отметке $40 за баррель.

К настоящему моменту августовские фьючерсы Brent выросли на 73 цента (1,88%), до $39,46 за баррель. Диапазон марки составляет $37,24 — $39,55 за баррель.

Июльские фьючерсы WTI поднялись в цене на 50 центов (1,38%), до $36,76 за баррель. Диапазон WTI — от $34,36 до $36,86 за баррель.

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